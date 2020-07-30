Bayramlaşma Programı 1 Ağustos’ta

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ikinci günü olan 1 Ağustos 2020 Cumartesi günü ilçemiz Atatürk Kültür Merkezinde saat: 14:00’te maske ve fiziki kurallara riayet edilerek,siyasi parti başkanlıkları,kurum amirleri, ve STK yöneticileri ile bayramlaşma programı düzenlenecek.Atatürk Kültür Merkezi’ndeki bayramlaşma programının ardından saat 15:00’te İlçe Jandarma Komutanlığı’na saat 15:15’te Devlet Hastanesine,saat15:30’da İtfaiye’ye,saat15:45’te İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne,saat 16:00’da ise Şehit Ailesi Üstad Gül (Yazıcızade Mahallesi İbni Bennan Sokak.B Blok No:10/3)’teki evinde ziyaretin ardından bayramlaşma programı sona erdirilecek.Haber: Seda Liman Zengin