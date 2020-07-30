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Bayırköy’de Amcası tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bayırköy Köyü’nde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi, amcası tarafından av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.

İlçemize bağlı Bayırköy’de meydana geldi. İsmail Kayalar ile yeğeni Özcan Kayalar (26) arasında nedeni henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Kayalar, amcası İsmail Kayaların evinin camlarını kırdı. Bunun üzerine İsmail Kayalar, yeğeni Özcan Kayalar’a av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Özcan Kayalar yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özcan Kayalar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özcan Kayalar’ın cenazesi Şehit Koray Onay Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli İsmail Kayalar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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