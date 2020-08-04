GÜNCEL HABERLER 

KAYMAKAM KILINÇKAYA BAYRAM NAMAZI SONRASI VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında resmi bayramlaşma töreni yapılmazken ilçemiz Kaymakamı Hakan Kılınkaya Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ İPTAL EDİLDİ
Kurban Bayramı öncesi yapılması planlanan bayramın ikinci günündeki bayramlaşma programı Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON PLANI TOPLANTISI YAPILDI

buyukzafer 0

Vatandaşın Korkulu Rüyaları

buyukzafer 0

Çiftçiler Ayçiçeğinde Taban Fiyatın Açıklanması Gerektiğini Söylüyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.