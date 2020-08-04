Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında resmi bayramlaşma töreni yapılmazken ilçemiz Kaymakamı Hakan Kılınkaya Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ İPTAL EDİLDİ
Kurban Bayramı öncesi yapılması planlanan bayramın ikinci günündeki bayramlaşma programı Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Haber: Hilal GEZER
KAYMAKAM KILINÇKAYA BAYRAM NAMAZI SONRASI VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında resmi bayramlaşma töreni yapılmazken ilçemiz Kaymakamı Hakan Kılınkaya Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.