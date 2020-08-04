Gelibolu Belediyesi Kurban Bağışlarını İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Gelibolu Belediyesi bu bayramda “Dayanışma ve paylaşıma sizler de ortak olabilirsiniz!” sloganı ilkini gerçekleştirdiği uygulamada hayırsever vatandaşların Gelibolu Belediyesine teslim ettiği kurban etlerini hijyenik bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Özacar, vatandaşların belediyeyi aramaları halinde Kurban Bayramı öncesi kurban etlerini evden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını bildirmişti.

Kurban Bayramı’nda hayırsever vatandaşların katılımıyla ihtiyaç sahiplerine hijyenik şartlarda et dağıtımı yapıldı.

Özacar “Birçok insanımız geçmiş yıllarda etini verecek gerçek ihtiyaç sahibi bulamadığını, etini dağıtamadığını iletiyordu. Bu yıl bayram tatili uzun olduğu için ciddi manada talep olacağını anladık. Bu yıl ilk kez belediye telefon hattımızı kurduk. Vatandaşlarımız vermek istedikleri kurban etlerini bize bildirdi bizlerde evlerinden kurban etlerini birinci ve ikinci günlerde aldık. İhtiyaç sahibi insanlara etleri götürmek suretiyle hem vatandaşımızın etini taşımasını hem de ihtiyaç sahiplerine etin ulaşmasını sağladık. ” dedi.

Haber: Caner AKŞİT