Bülent Turan, bayram namazını Lapseki Sahil camiinde kıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban bayramı namazını, Lapseki’de Geçtiğimiz yıl ibadete açılan Sahil Camiinde kıldı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sabah camiye iki oğlu Ömer& Kerem ve Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, Gençlik kolları başkanı Oğuzhan Çırak ile birlikte geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını vatandaşlar ile birlikte sahil camii bahçesinde kıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan” Turan, ”Öncelikle tüm milletimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum. Biz Çanakkale’de bayram namazını her bayram farklı bir camide, farklı bir köyde, ilçede kılma adetimize devam ediyoruz. Bu gün de Lapseki merkez de geçtiğimiz yıl ibadete açılan sahil camiinde vatandaşlarımız ile birlikte kıldık. Cami çıkışında sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarımız ile uzaktan olsa bayramlaştık. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun, ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Dolayısıyla ülkemize milletimize zeval vermesin” dedi.