Tatil Bitti Dönüşler Başladı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler, dönüş yoluna çıkan vatandaşları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Gelibolu-İstanbul yolu kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın son gününde dönüş için yola çıkanlar tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü kara yolunda yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Trafik ekipleri vatandaşları olası kazalar için kurallara uymaları gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLU

Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarına bayram tatili için gidenlerin, dönüş yolculuğuna başlamasıyla yollarda yoğunluk yaşanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Malkara uygulama noktası, üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale ediyor.Haber: Seda LİMAN ZENGİN