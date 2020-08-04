Sürücü Arife Günü Roman Vatandaşlarla Bayramlaştı

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serahad Sürücü Arife gecesi Camikebir Mahallesindeki Roman Vatandaşlarla bayramlaştı. Sürücü,

Gelibolu Romanlar Federasyonu Başkanı Hakan Tosun’un geçtiğimiz günlerde açmış olduğu yeni kahvehaneye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek roman vatandaşlarla bayramlaştı.

Gelibolu Romanlar Federasyonu Başkanı Hakan Tosun, Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’nün yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Haber: Ali GEZER