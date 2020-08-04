GÜNCEL HABERLER 

Sürücü Arife Günü Roman Vatandaşlarla Bayramlaştı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serahad Sürücü Arife gecesi Camikebir Mahallesindeki Roman Vatandaşlarla bayramlaştı. Sürücü,
Gelibolu Romanlar Federasyonu Başkanı Hakan Tosun’un geçtiğimiz günlerde açmış olduğu yeni kahvehaneye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek roman vatandaşlarla bayramlaştı.
Gelibolu Romanlar Federasyonu Başkanı Hakan Tosun, Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’nün yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

MECLİS TOPLANTISININ 4.OTURUMU YAPILDI

buyukzafer 0

BÜLENT TURAN’DAN MARATON DEĞERLENDİRMESİ

buyukzafer 0

Özacar 46.Ölüm Yıldönümünde İsmet İnönü’yü Andı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.