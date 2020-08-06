Pazarlara Komşu Esnaflar Gelebilecek!

Hıfsısıhha kurulu, pazaryerlerine esnaflarla ilgili yeni kararı açıkladı.

Dün Hıfsısıhha kurulunca alınan karara göre, Eceabat,Keşan,Şarköy,Lapseki’den gelecek olan pazar esnafıyla ilgili 02/05/2020 ve 09/07/2020 tarihlerinde alınan, dışarıdan gelen esnafın satış yapmalarını yasaklayan kararlarını kaldırarak, 05/08/2020 tarihinden itibaren iptaline karar verdi.

Cumartesi pazarından itibaren, artık dışarıdan gelen eski esnaflarında pazardaki yerlerinde sergi açmalarına izin çıktı

Bu konuda alınan kararı Hıfsısıhha kurulu gerekli yerlere bildirerek, bir karışıklığa meydan verilmemesini istedi.

Bu kararı üzerine belediye Başkanı Özacar,çevre ilçeleri (Keşan, Eceabat,Lapseki,Şarköy)Belediye Başkanlarıyla biraraya gelerek toplantı düzenlemesine ve karşılıklı olarakkomşuluk hukuku içinde işlerin yürütülmesinin sağlanmasına karar verdi. .

Haber: Caner AKŞİT