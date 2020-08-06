Türk Silahlı Kuvvetlerinde 127 General ve Amiral Yeni Görevlere Atandı İlçemizde bulunan 2.Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı’nın emekliye ayrılmasından sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ilçemize atandı. Genel Kurmay 2.Başkanı Metin Gürak 2.Ordu Komutanlığı’na atandı.Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerinin 127 generalin ve amiralin görev yerleri de değiştirildi. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığından 74 general, deniz kuvvetleri komutanlığından da 17 generalin ataması yapılarak yeni görevlere getirildiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN 8’de