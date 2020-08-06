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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nalbant “Esnaflarımıza Denetimler Yoğunlaştırılacak”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant esnaflara bugünden itibaren Koronavirüs için denetimlerin yoğun bir şekilde artırılacağını belirtti. Buna göre Nalbant; “Icisleri Bakanligindan yapilan aciklamaya göre, 06/08/2020 Persembe günü, tüm yurt genelinde, Pazarlar, Isyerleri, Marketler, Toplu Tasima, Yollar, Alisveris alanlari, Lokantalar, Kafeteryalar, Ticari Taksiler ve tüm yasam alanlarinda, pandemi kurallarina uyulup uyulmadigi ile ilgili kapsamli denetimler yapilacaktir.Tüm esnafımıza ve halkımıza öenmle duyurulur.”sözlerini ifade etti.

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