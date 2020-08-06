Karaca Ahmet Türbesini Tavuk Kümesi Yaptılar

İlçemiz Aleaddin Mahallesi Kaptanlar Sokakta bulunan Karaca Ahmet Türbesinin dibine tavuk kümesi koydular çevrede bulunan vatandaşların tepkisini çeken tavuk kümesinin fotoğrafını çeken çevre sakinleri ölüye saygısızlık yapıldığını ve tavuk kümesinin bu işlek sokak üzerinde iyi bir görüntü sergilemediğini bildirerek gazetemizi aradılar.

Bu konuda bizde Belediyenin ilgili birimlerini vatandaşl adına uyarıyoruz.

Haber: Caner AKŞİT