GELİBOLUSPOR TFF 3.LİG İÇİN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNA BAŞVURUSUNU YAPTI

Geliboluspor TFF 3.Lig için Türkiye Futbol Federasyonu Başvurusunu yaptı.Geliboluspor halen Çanakkale Süper Amatör Ligde mücadele ediyor.Çanakkale SAL 12 takımla oynanmakta.Geliboluspor Çanakkale Süper Amator Ligde ilk devreyi 26 puanla lider Biga Adaspor ile aynı puanda ve averajla 2.sırada tamamladı. Ligin ilk devresinde son haftada 11.haftada deplasmanda liderle oynadığı Biga Adaspor- Geliboluspor müsabakası da ( 1-1 ) sonuçlandı.Ligin 2.Devresinde ülkemizde olduğu gibi Covid-19 tüm takımları etkilemiş ve Lig maçlarına 15 Mart 2020 tarihinde yapılan maçlar sonrası Covid_19 Pandemisi nedeniyle bitime üç hafta kala ara verilmiş ve tamamlanamamıştı.

Geliboluspor 2000 – 2001 Sezonunda TFF 3.Lig 8.Grupta mücadele etti.

Bilindiği gibi 2000-2001 Sezonunda 8 grupta oynanan TFF 3.Ligde gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ( Yıldırımbosnaspor, İstanbul Küçükköyspor, Zeytinburnuspor ve Tepecik FIRATPEN Spor) TFF 2.Lige yükselirken, son 4 sırayı alan takımlar illerindeki Amatör Lige düşmüşlerdi.

Geliboluspor Kulübü 17 takımlı TFF 8.Grupta son iki haftaya girildiğinde düşme hattında, averajla Alibeyköyspor’un üstünde bulunuyordu.

Puanlar Eşitti: 39 Puan

13.Geliboluspor 27/36 Averajı – 9

14.Alibeyköyspor 38/53 Averajı: – 15

33. Haftada 19 Mayıs 2001 tarihinde Geliboluspor deplasmanda Grup Şampiyonu YILDIRIMBOSNA ile karşılarken, Alibeyköyspor sahasında küme düşmesi kesinleşen ilçe komşusu Beşyüzevlerspor ile karşılaşmıştı.

Alibeyköyspor – Beşyüzevlerspor maçı öncesinde Beşyüzevlerspor’un ligden düşmesi nedeniyle futbolcularının çoğunu Alibeyköyspor maçında oynatmayacağı ve yedek ağırlıklı bir kadro ile bu maça çıkacakları ve anlaşmalı bir maç olacağı duyumu alındığından Geliboluspor Kulübü Futbol Federasyonuna dilekçe ile başvurularak gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılar yapılmıştı. Nitekim Alibeyköyspor lig boyunca bir maçta 3 golden fazla gol atamamışken Beşyüzevlerspor’a 12 gol atarak Geliboluspor’dan 6 gol daha kötü olan averajını bu maç ile Geliboluspor’un da Lider Yıldırımbosna’ya (3-1) yenilmesi ile +8 daha iyi duruma geçmiş bir haftada averajını +14 iyileştirmişti.

Özetle son hafta oynanacak olan Geliboluspor – Alibeyköyspor maçına Alibeyköyspor +8 Gol daha iyi averajla çıkacak ve küme düşmesi için Geliboluspor’a 5 farklı yenilmesi gerekiyordu

Bilindiği gibi 27 Mayıs 2001 tarihinde oynanan maçta Geliboluspor Alibeyköyspor’u (3-0) yenince 5 farka ulaşamadı ve iki gol farkıyla averajla 3.Lige veda etti.

Son Puan Durumu Şöyle idi:

13. Alibeyköyspor 42 Puan 50/56 ( – 6 Averaj)

14.Geliboluspor 42 Puan 31 – 39 ( -8 Averaj)

15.Beşyüzevlerspor 28 Puan

16. Gönenspor 16 Puan

17. Çanspor 3 Puan

Özetle Alibeyköyspor Beşyüzevlerspor’u (9-0) yenmiş olsa dahi küme düşecekti.

Ancak şikeli maç sonucu Alibeyköyspor averajla Geliboluspor’un üstünde yer almıştır

Alibeyköyspor – Beşyüzevler: (12-0) maçı sonrası Geliboluspor Kulübü TFF’na Alibeyköyspor ile Beşyüzevlerspor’un anlaşmalı maç yaptığına dair itirazi başvuru yapılmıştı.

Haluk Ulusoy Başkanlığındaki TFF da 8 Haziran 2001 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında Alibeyköyspor – Beşyüzevler (12-0) maçında Alibeyköyspor lehine şike yapıldığına karar vererek iki takımı da 3.Ligden ihraç etmiş ve bir yıl müsabakalardan men etmişti.

Ve bu lekeli maç nedeniyle de TFF Profesyonel Liglerde averaj sistemini değiştirmiş puan eşitliği halinde halen uygulamadaki sistem kabul edilmişti. O sezon şimdiki averaj sistemi uygulanmış olsaydı Geliboluspor iki maçta da Alibeyköyspor’u (3-1) ve (3-0) yendiği için puan eşitliğinde kümede kalmış olacaktı.

TFF kararıyla 3.Ligden ihraç edilen Alibeyköyspor TFF Tahkim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

O tarihlerde (Temmuz 2001) TFF 2001- 2002 sezonu için Gruplar belirlendiğinde Geliboluspor da 3.Ligde yer alıyordu.

Ancak seçim çevresi Bayrampaşa ve Alibeyköy olan o dönem Koalisyon Hükümeti Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın ve Milletvekili Mehmet Sevigen’in etkileri, dönemin Spor Bakanı Fikret Ünlü ile TFF Başkanı Haluk Ulusoy arasındaki gerginliklere Geliboluspor kurban edilmiş, dolayısıyla tüm spor kamuoyunun bildiği Türk Sporu adına kara bir leke olan malum nedenlerle o müsabakanın Hakem ve Gözlemci Raporları değiştirilmiş, alınan ısmarlama Ek Raporlarla

05 Temmuz 2001 tarihinde toplanan TFF Tahkim Kurulu Alibeköyspor- Beşyüzevlerspor müsabakasında anlaşma olmadığına ve maçın (12-0) olarak tescil edilmesine karar vermiştir.

Bu şekilde Alibeyköyspor 3.Ligde kalırken Geliboluspor ise daha önce ligden düşmesi kesinleşen Beşyüzevler, Gönenspor ve Çanspor ile birlikte Amatör Lige düştü.

20 yıl geçmiş olsa da Kulüb ve tüm Spor Kamuoyu bu Adaletsizliği unutmadı

Bu konuda TFF Başkanlığına önceki yıllarda yap-ılan müracaatlara maalesef bugüne kadar cevap alamadı

Şimdi TFF olarak

19 Mayıs 2001 tarihinde oynanan Alibeyköyspor – Beşyüzevlerspor: ( 12 – 0) şikeli maç dosyasının yeniden açılmasını ve değerlendirilmesini, geç de olsa adaletin yerini bulmasını, Geliboluspor Kulübü TFF 3.Lig haklarının iadesini istiyor ve 2020 -2021 Sezonunda TFF 3.Ligde yer almak istiyor.