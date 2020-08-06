Denetimler Yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid- 19 tedbirlerinden genel kontroller yapıldı.

İlçemizde de güm boyunca kurulan ekipler berberleri, kuaförleri, lokantaları, marketleri, pasta, börek imalatçılarını, otelleri, kafeleri dolaşarak, gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığını kontrol ettiler.Gün boyunca yapılan kontrollerde hemşerilerimizin herhangi bir noksanının bulunmadığı görüldü.

Polis, Belediye Zabıtrası,İlçe Tarım, Milli Eğitim, Ticaret Odası, Esnaf Odaları temsilcilerinin de katıldığı kontrollerde daha sıkı tedbirlerin alınmaması için esnafların dikkati çekilerek, tekrar eski günlere dönmeyelim, işyerleriniz kapanmak zorunda kalmasın ihtarları yapıldı.Bu kontrollerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve bu konuda bundan böyle haber vermenin söz konusu olmadığı özellikle vatandaşların kendilerinin hem sağlıklarını hem de iş güvenliklerini korumaları açısından herkesten fazla iş yeri sahiplerinin dikkatli bulunması istenildi.