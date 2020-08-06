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Hemşehrimiz Kireçtepe SAT Kolordu Komutanlığına Atandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ercan Kireçtepe, SAT Komando Komutanlığı görevine atandı. Adı Kardak çıkarması ile anılan Ercan Kireçtepe, Kardak krizinin olduğu gün adaya çıkıp Türk bayrağı dikmiş ve adını tarihe yazdırmıştı.
Peki, Ercan Kireçtepe kimdir nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gelibolu doğumlu olan Ercan Kireçtepe, atama kararları neticesinde SAT Komando Komutanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Beykoz SAT Komando Komutanlığı görevine getirilen Ercan Kireçtepe, FETÖ kumpas davalarında hüküm giymişti. 
Daha sonra Sualtı Taarruz Komutanı ve Sualtı Taarruz Komutan yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev almıştır. 
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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