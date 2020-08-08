Sardalya Balığı Yağlandı ama Fiyatlar Düşmüyor

İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, bereketli günler yaşıyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya en gözde zamanlarını yaşıyor fakat fiyatları balıkçı esnafı yüksek tutuyor.Genellikle Ağustos aylarında yağlanmaya başlayan sardalya bu yıl yüzünü erken gösterdi. Yağışların bu yıl fazla olması nedeniyle Çanakkale Balık Hali’ndeki tezgahlarda yerini almaya başlayan sardalyanın kilosu 30 liradan alıcı buluyor.

Balık avcılığı sezonu kapandıktan sonra gırgırların denizlerden çekilmesiyle birlikte balıklar, Marmara Denizi’nde faaliyet gösteren amatör balıkçılar sayesinde tezgahlara geliyor. Ağ atılamayan denizlerde olta ile yeteri kadar balık tutulamıyor. Denizden çıkan balığın az olması ise tezgahlardaki fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlar yüksek olunca vatandaşlar, balık almadan önce 2 kere düşünüyor. Balık pazarları kış sezonunda balıkçıların naralarıyla çınlarken, yaz sezonunda müşteriler de olmayınca sessiz kalıyor. Haber: Caner AKŞİT