Turan “Çanakkale’mizin sanayisinin öncü kuvveti, verimli tarım alanları ve milattan önce 2 binli yıllara dayanan kadim tarihiyle önemli bir merkez konumunda olan Biga’mızdaydık.”

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Biga ilçesindeki sanayi bölgesini ve vatandaşları ziyaret etti. Turan; “Biga’mızın en büyüğü, 1917 doğumlu Adile Teyzemizi ziyaret ile başladık.

Bigaspor Başkanı Serdar Özkan ve Yönetimi, Belediye Başkanlarımız; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanımız Ahmet Elbi ve Gümüşçay Belediye Başkanımız Adnan Pastırmacı, Biga İlçe Başkanımız Hasan Sepici, teşkilatımız ve kadirşinas hemşehrilerimiz ile görüştük.

İlçemizin dinamiklerinden Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, Biga Ziraat Odası Başkanı M. Güray Ergün, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş, Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Yavuz ile Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yöneticileri Mehmet Can, Fahri Kuru ve Mehmet Şefik’in katılımı ile bölgemizde ve ilçemizde devam eden yatırımlar, yapılması planlanan ve öngörülen projeleri ile esnaf, tacir ve sanayicilerimizin talep ve beklentilerine yönelik verimli toplantılar gerçekleştirdik.” sözlerini ifade etti.