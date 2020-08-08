Gelibolu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Gelibolu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısını yaptı.Meclis gündemindeki 10 maddeyi görüştü saat 15:00’te başlayan meclis saat 16:00’da son buldu.

Görüşülen tüm maddeler oy birliği ile onaylandı.Buna göre ; gündemin 2.maddesi Gelibolu Belediyesi S Plakalı servis araçlarının yönetmeliği hükümlülüğüne göre faaliyet gösteren okul servislerinin çalışmadığı 5 aylık süreye gelen 2020- 2021 yılı ruhsat ücreti vb.ücretlerden kısıtlı hesapların düşürüldükten sonra ttahakkuk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesi S plaka araçlar hakkındaki yazısıydı.S plaka araçların hususi plakaya çıkarıldıktan sonra yeniden S plakaya alınmasına 3 yıl içerisinde talep doğrultusunda S Plakaya alınmasına 3 yıl içerisinde talep doğrultusunda S Plakaya geçiş yapılmasına 3 yılın sonunda talepte bulunulmaması halinde S Plaka hakkının iptal edilmesinin yapılan bu değişikliğin Gelibolu Belediyesi S plakalı servis araçları hükmünün 16.maddesine eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4.maddesi Geliboluspor Kulübünün 27.02.2020 tarihinde toplanarak Gelibolu Belediye Başkanlığına 11.06.2020 tarihinde vermiş olduğu otopark abone bedellerinin yeniden değerlendirilmesi hakkında dilekçeleri incelendi.01.09.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanacak otopark aboneleri;

0-15 dk. ücretsiz

1 saate kadar otopark ücreti 7,5 lira

1 saatten sonra otopark ücreti her saat başına 2 TL

Aylık otopark 150 TL

Ziraat Bankası önü 1 araç 300TL

Vakıfbank iki araçlık 250 TL

İstanbul Otel Otopark Ücreti Sabit 750 TL

01.01.2020-31.08.2020 Tarihleri arasında uygulanacak otopark abonelikleri

0-15 dakika ücretsiz

1 saatte kadar otopark ücreti 7,5 lira

1 saatten sonra otopark ücreti her saat başına 2 TL

Aylık otopark 150 TL

Ziraat Bankası önü 1 araç 300 TL

Vakıfbank önü 1 araç 300 TL

İstanbul Otel önü 900 TL Otopark ücretleri komiyonca kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi norm kadrolarla ilgiliydi.

Nüfus artış oranlarına göre Gelibolu Belediye Başkanlıüına gelen norm kadro cetvellerine düzenleme yapıldı.Komisyon bunları değerlendirerek oy birliği ile kabul edildi.

İçkili yerlerle ile ilgili komisyon raporları da toplantıda oy birliği ile onaylandı.İmar Komisyonundan gelen sokak ismi değiştirilmesi görüşüldü ve o sokakta oturan Şehit Selçuk Gül’ün adının verilmesi kabul edildi.

Toplantının son iki maddesinde de imarla ilgili gelen işlerin imar komisyonuna sevki yapılıp, toplantıya son verildi.

Toplantı harici Özacar kısa bir konuşma yaparak;

“Ben Hıfsısıhha Kurulunun almış olduğu kararı şahsen onaylamıyorum.Dışarıdan gelecek bulaşlardan korkuyorumama bu konuda dün Keşan, Şarköy,Lapseki ve Eceabat Belediye Başkanlarıyla Belediyemizde yaptığımız toplantıda bu konuyu görüştük karşılıklı anlaştık.Herkesin kurallara çok sıkı uymasını rica ediyorum.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN