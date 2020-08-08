Köprü Otoyol Çalismalari Bolayır üst geçit tamamlandı

Köprü Otoyol Çalismalari Bolayir üst geçit tamamlandı.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu Kesimi Yap- İşlet- Devret Projesi 88 km Otoyol ve 13 km Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundadır. 88,0 km.lik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 km.si 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 83,4 km.lik kesimi ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturmaktadır.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy İlçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşmaktadır. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce – Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale köprüsü ile geçerek Lâpseki İlçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi 2022 yılında hizmete açılması hedeflenen prestij projelerinden biri olup, tamamlanması ile birlikte İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak proje konumundadır.

Yapılacak olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacaktır.

İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolunun tamamlanması ile birlikte Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlanmış olacaktır.

Tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsü unvanını ülkemize kazandıracak olan 1915 Çanakkale Köprüsü; Cumhuriyet’imizin 100. Kurulus¸ Yılı’nı taçlandırmak üzere 2.023 metre orta açıklığa sahiptir. 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3.563 metre uzunluğundadır. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu 4.608 metreye ulaşmaktadır.

1915 Çanakkale Köprüsü 2 x 3 trafik şeritli olacaktır. Köprü tabliyesi 45,06 m genişlikte ve 3,5 m yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirilmiştir ve dünyanın ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen en geniş orta açıklıklı köprüsüdür.

318 metrelik kule yüksekliği 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürü ile birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek olan kuleleri sayesinde, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsünün çelik kule yüksekliği olan 318 metre; 3. ayın 18’ini; 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferimizi simgelemektedir.Haber:Ali GEZER