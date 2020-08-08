Domatesler tarlada kaldı

İlçemize bağlı Sütlce Köyü’nde yetiştirilen ve ilgi gören tarla domatesinin fiyatı 1 kasası 20 TL’ye kadar düştü.

” Domatesin fiyatları üreticileri hayal kırıklığına uğratıyor. Tezgahlarda kilogramı 4-5 liraya satılan domatesin tarladan alımının 50 kuruşa kadar düşmesi üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı,Sütlüce Köyü’ndeki çiftçi Veli Dayan ve eşi, bölgede 2 bin dönüm bir alanda domates yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek, “Bu yıl domates yetiştiriciliğinde geçen yıllara nazaran daha az bir ekiliş olmasına rağmen bu yıl fiyatlarda aşırı bir düşüş yaşadık. Bu önümüzdeki senelerde tarla domatesi üretiminin daha da düşeceğini göstergesidir. Domatesin 1 kasa fiyatı 20 TL’ye düştü. Buna talep de yok. Şu anda Türkiye çapında ünlü Kösedere domatesinin tarlada kalması bizleri de üzüyor.” dedi.”Sera domatesi daha çok ilgi görüyor”Sera domateslerine daha çok talep olduğunu söyleyen Dayan “Sera domatesinin görünüm açısından güzel olup, lezzeti olmayan domatesin daha çok talep edilmesi bizleri üzüyor. Böyle kaliteli burcu burcu kokan bir domatesin pazarlarda sera domatesinden daha düşük bir fiyata satılması üreticinin de ayrıca moralini bozdu. Üretimde bu yüzden git gide düşüyor. Bu demektir ki önümüzdeki yıllarda tarla domatesinin kokusunu unutacağız” dedi.”Fiyatlar geçen yıla göre daha düşük”Sütlüce köyünde domates üreticiliği yapan Veli Dayan ve eşi ise bu yıl fiyatlardan umduklarını bulamadıklarını ifade ederek, “Bu yıl 20 dönüm bir alana domates ektik. Verim de güzel fakat fiyatlar kötü. Alan bile yok. Masraflar çok ağır. Gübre parası, icar parası, sulama parası. Şu an fiyat 50 kuruş. Alan da yok nerdeyse. Geçen seneye göre fiyatlar daha kötü. Geçen sene fiyatlar kötüydü ama bu yıl daha da kötü. Geçen sene 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasındaydı. Bu sene satamıyoruz. Ürün tarlada kalıyor” dedi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN