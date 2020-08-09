Parlak’ın Anafartalar Zaferi Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak,Anafartalar Zaferi’nin105’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP İlçe Başkanı Parlak, yayımladığı mesajında;”Tarihimizin en büyük süngü savaşlarından birinin sonucunda elde ettiğimiz Anafartalar Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutluyoruz.Bu tarih, İngiliz ve Anzac kolordusu hücumunun Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından püskürtülmesiyle elde edilmiş eşsiz bir gurur sayfasıdır.10 Ağustos, milletimizin zulme ve esarete karşı direnişinin sembolüdür.

Bu topraklarda 105 yıl önce 131 askerlik şubesinden gelen kahramanlardan vardır.Bu zafer güçlü olanın değil haklı olanın kazanmasının simgesidir.Sadece bir savaşı değil, kardeşliği ve dostluğu da bu topraklarda görmek mümkündür.Düşmana uzatılan bir yardım elini, yaralı Anzac’ı kucaklayan Mehmetçiğin bedenini, kurulan dostluk selini bu topraklarda görmek mümkündür.Bağımsızlığımızın temelleri bu topraklarda görmek mümkündür.Bağımsızlığımızın temelleri bu topraklarda atılmıştır.Bu Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.Haber: Caner AKŞİT