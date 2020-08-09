Ayçiçeğinin Hasat Zamanı Geliyor

İlçemizde ayçiçeği hasadı bir ay sonra başlayacak.İlçemizde Trakya bin “sarı gelini” olan ayçiçeği hasadı bir ay sonra başlayacak.Çiftcilerin yüzü “Gündoğdu”olarak da bilenen aycicegindeki verim inşallah bu senede güler.İlçemizde ekimi Nisan Mayıs ayında başlayan ayçiçeğinde hasat zamanı geliyor.Turkiye nin ayçiçeği üretiminin yarısından fazlası karşılayan Trakya nin en büyük tarım arazilerinden birine sahip ilçemizde ve köylerinde hasadın bir ay sonra başlayacağı biçerdöverler inde şimdiden temizlik ve bakımı yapılıyor.

Haber:Seda LİMAN ZENGİ