“Anafartalar Zaferi’nin 105. Yılı Kutlu Olsun”

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Anafartalar Zaferi’nin 105. yıldönümünde mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Anafartalar Zaferi Milletimizin bağımsızlığa olan inancını için vatanından asla vazgeçmeyeceği gerçeğini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiği, tarihin ve dünyanın akışının değiştirildiği böyle bir günde, kutsal bildiği vatanı uğruna korkusuzca canlarını vererek mertebelerin en yükseği şehadet mertebesine ulaşan bu şan ve şeref destanına imza atan başta Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.”dedi.Haber: Hilal GEZER