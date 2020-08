“ANAFARTALAR ZAFERİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Her bir cephesi, eşsiz mücadelelere sahne olmuş, Çanakkale Savaşlarındaki Anafartalar Zaferi, 30 Ağustos Zaferi’ne giden bir yoldur” dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 105. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

“Tarihin önemli dönüm noktalarından, topraklarımızın en şanlı zaferlerinden Anafartalar Zaferi’nin yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz” diyen Özacar’ın açıklaması şöyle:

“Tarihin önemli dönüm noktalarından, topraklarımızın en şanlı zaferlerinden Anafartalar Zaferi’nin yıldönümündeyiz. Dayanışma, birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu diri tutanların her zaman zafer kazanacağının tarihsel ispatı olan Anafartalar Zaferi, bölgesel bir askeri kazancın ötesinde siyasi, askeri, sosyal, tarihi vb. birçok yönüyle gerek ülkemiz gerekse dünya için çok önemli bir dönüm noktasıdır.

10 Ağustos; denizde başarı elde edemeyen düşmanın kara saldırısına başladığını, ancak burada da güçlü bir direnişle karşılaştığını göstermiştir. Deniz ve karada süren Çanakkale savaşlarının her cephesi, eşsiz mücadelelere sahne olmuş, Mehmetçiklerimiz her bir cephede destansı bir kahramanlığa imza atmıştır. Anafartalar Grup Komutanı, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk idaresindeki ordumuzun mücadelesi, aziz milletimizin bu cennet vatana her şart altında sahip çıkacağının, bağımsızlığını müdafaa edeceğinin ispatıdır. 10 Ağustos, milletimizin zulme ve esarete karşı direnişinin sembolüdür. İnanıyoruz ki, o günkü dayanışma ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır. Başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de tarih yazan tüm kahramanlarımızı, bu vesileyle ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Çanakkale Destanını yazan atalarımızın bize bıraktığı en büyük manevi miras olan ‘Çanakkale Ruhunu’ her daim sahiplenmeye devam edeceğimizi bildirir, zaferimizin yıldönümü kutlarım.” Haber: Ali GEZER