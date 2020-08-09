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Saros’da yazlık evlere talep arttı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

 Sarozda yazlık evlere talep arttı. Koronavirüs hayatın her alanını olduğu gibi tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor .Salgın endişesiyle kalabalıktan uzak kalmak isteyenler nüfusu az olan Güneyli ve Bolayırı tercih ediyorlar ve yazlık evleri satın alıyorlar.Sektör temsilcileri taleple birlikte fiyatlarında yükseldiğini belirtiyor.Virüsle mücadele dururken normalleşme adımları da artı ardına atılıyor. Tatilcilerin bir kısmı önlemlerin alındığı otelleri seçerken bir kısmı da yazlık satın alıyor.Gecen seneki fiyatlar 300 bin den başlarken şimdiki fiyatlar 450 bin den başlıyor. Bolayır ve Güneyli bölgelerinde yazlık evlerin talep artımı görüyoruz.Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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