Özacar ve İl Genel Meclis Üyeleri Küçük Anafartalar Köyü’nü Ziyaret Etti

Özacar,İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ile birlikte Tayfur Barajındaki su seviyesini kontrol ettikten sonra Karaineneyli Köyündeki tarihi köy kahvehanesinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyip, Küçük Anafarta köyünde vatandaşlarla bir araya gelip sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretlerini Tayfur Köyünde tamamlayıp, katı atıkların toplanması noktasında bilgilendirme yaptılar.

Haber: Ali GEZER