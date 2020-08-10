Nalbant “Kapsamlı Denetimler Yapılacak”

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant denetimlerle ilgili esnaflara duyuruda bulundu.Buna göre Nalbant duyurusunda; “Tüm esnaflarımıza ve halkımıza duyurulur;

Icisleri Bakanligindan yapilan aciklamaya göre, 11/08/2020 Sali günü, Saglik icin Hepimiz icin mottosu ile,tüm yurt genelinde, konaklama tesisleri, alisveris merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarlari, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kiraathane, cay bahcesi, dügün ve nikah yapilan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, sehir ici ve sehirlerarasi toplu ulasim araclari, ticari taksiler, taksi duraklari, park/piknik alanlari, lunapark/tematik parklar ve bilumum yasam alanlarini (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak sekilde, pandemi kurallarina uyulup uyulmadigi ile ilgili kapsamli denetimler yapilacaktir. Esnaflarımıza ve Halkımıza önemle duyurulur.

*sosyal mesafe * maske * hijyen”mesajını verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN