DESTANLAR, DESTANLARA NAMZET ZAFERLER GÖRMEK İSTEYENİN YÖNÜ ÇANAKKALE’YE BAKAR, ANADOLU’YA BAKAR 10 AĞUSTOS ANAFARTALAR ZAFERİ’MİZİN 105. YILI KUTLU OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın 10 Ağustos Anafartalar zaferi, mesajı.

Anafartalar Zaferi; tarihin seyrini değiştiren, milletimizin geleceğini tayin eden zaferlerden biridir. Milletimiz bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, vatan topraklarından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Tarihin en büyük süngü savaşlarından Anafartalar Zaferi; Çanakkale Kara Savaşları’nın dönüm noktası olmuş, kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla, göğüs göğüse çarpışarak elde ettiği bu eşsiz zafer, bağımsızlık mücadelemize giden yolda büyük bir motivasyon olmuştur.

Destanlar, destanlara namzet zaferler görmek isteyenin yönü Çanakkale’ye bakar, Anadolu’ya bakar. Çanakkale’de kazanılan tarihi başarılar ve geleceğimize ışık tutan ruh, ülkemizi ve milletimizi tüm hedefleriyle buluşturmak adına sorumluluklarımızı artırıyor. Bu şuurla, ülkemizin yarınlarını daha güçlü bir şekilde inşa etmek için çalışıyoruz.

Bu duygularla, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’mizin 105. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale Destanı’mızın aziz şehitlerini ve gazilerini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.

Haber Merkezi