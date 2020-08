Turan, İşçilerle birlikte acı biber topladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Karacaali’de Acı Biber Hasadına katılarak işçilerle biber toplayıp ardından Yeniçiftlik’te Yem Kırma Ezme ve Depolama Tesisi açılışına katıldı.

Çanakkale’nin kadim bir tarihe, doğal güzelliklere ve verimli topraklara sahip olan bereketli bir şehir olduğunu belirten Turan; “Çanakkale’mizde tarımsal faaliyetleri arttıracak, daha iyi konuma taşıyacak bir tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Yeniçiftlik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ait bu tesiste çiftçilerimizin kendi tarlalarında ürettikleri yemin hammaddesi arpa buğday vb. ürünler işlenerek hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize sunulacak. Bu şekilde daha ucuz bir yem alma imkanına sahip olunacak.” dedi.

Yeniçiftlik köyü Yem Kırma Ezme ve Depolama Projesi’nin toplam proje bedeli 500 bin lira, hibe destek miktarının ise 250 bin lira olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çanakkale’mizin potansiyelini artıracak her türlü yatırım ve proje kıymetli. Çanakkale’mizin tarıma dayalı ekonomisini geliştirmek adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Şehrimiz, konum itibari ile tek bir alanda geliştirme gösteren bir yer değil. Bu da bizleri gururlandırıyor. Destek programı kapsamında kooperatife silaj paketleme makinesiyle katı gübre dağıtma römorku kazandırıldı. Makinenin toplam maliyeti 484 bin lira, bunun da belli bir kısmı hibe olarak karşılandı. 2007-2019 yılları arasında ekonomik yatırım destekleme programı kapmasında Biga ilçemizde 16 adet projeye 4 milyondan fazla yatırım yapıldı.

Biga’mız, sadece Çanakkale’de değil bölgede önemli bir merkez konumunda. Hemşehrilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılı içerisinde ilçemizde 27 km asfalt, 13 bin m2 parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki projenin toplam maliyeti 3,5 milyon liradan fazla. Gümüşçay’da doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız süreç içerisinde gerçekten başarılı bir yol izledi ve büyük gayretler gösterdi. Karabiga’da da doğalgaz çalışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, konu EPDK’da. Belediye Başkanımızla birlikte süreci takip ediyoruz.

Açılış programına TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Mahmut Uçar, Biga Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Genel Meclisi Üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Merkezi