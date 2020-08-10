Geliboluspor Genel Kurulu Ertelendi

İçişleri Bakanlığınca yeni bir erteleme olmazsa Genel Kurul 31 Ekim sonrasında bir ay içinde Kasım ayında yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı , dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 31 Ekim olarak belirlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ;

“Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 31 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır.”ifadelerine yer verildi.

9 Ağustos Pazar günü yapılması gereken Geliboluspor Kulübü Başkanı Yaver Varol, genel kurul toplantısının Kasım ayına ertelendiğini belirterek; “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 31 Ekim tarihine kadar kurul toplantıları ertelendi.9 Ağustos tarihinde yapmamız gereken genel kurul toplantısını 31 Ekim tarhinden sonra bir ay içerisinde gerçekleştireceğiz.Kulübümüzün genel kurul toplantısı Kasım ayında yapılacak”dedi. “ Haber: Ali GEZER