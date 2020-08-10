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Bolayır’da Parke Taş Çalışmaları Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde muhtar Adem Can çalışmalara hız verdi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte öncelik arz eden mahallelerdeki hizmetlerinin yanı sıra kilitli parke taşı çalışmalarına da start verdi.Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Bolayir muhtarı Adem Can ve ekipleri,kilitli parke taşı çalışmalarına da başladı.
ilk kilit taşı çalismalarini Yeni Mahalle sokaklarına başlattı.Sabah saatlerinde çalışmaların yapıldığı mahalle sakinlerinin taktirini kazandı.Geçdigimiz hafta da çocuklar için çocuk parkı yapılmıştı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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