TURAN“BU KADİM ŞEHİRDE ASIL REKABET HİZMET YARIŞI OLMALIDIR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’deki CHP’li belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Şehrin tüm sorunlarının çözümünde belediyenin hangi partide olduğuna bakmaksızın destek verdiklerini ve çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Turan, “Çanakkale’miz özel bir şehir. Siyasi rekabet, siyasi farklılıklar elbette olacak; ancak bu kadim şehirde asıl rekabet hizmet yarışı olmalıdır. Polemiklerle zaman kaybetmemeliyiz.” dedi.

“Çanakkale’miz Tarihinden Gelen Güçle, Gelecek Nesillere Yön Verebilecek Bir Şehir”

Çanakkale için gerçeğe dönüştürmek istedikleri daha birçok hayalleri olduğunu belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Şehrimizin her sorununa hassasiyet gösteriyoruz. Son yıllarda hayata geçirilen önemli projelerle beraber sınıf atlayan şehrimiz, marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çanakkale’mizin tarım, turizm, sanayi, ulaşım, tarih gibi alanlarda gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Troya Müzesi, simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, Gıda OSB’si, verimli toprakları, doğal güzellikleri ve sahip olduğu tarihi hazineleri gibi değerler, bu yarıştaki en önemli güç kaynakları. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 7’si Çanakkale’mizde bulunuyor. Çeşitli sanayi kollarında üretim yapan 900 firma bulunmakta. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğunu birçok tarımsal ürün Çanakkale’mizde yetiştirilmekte. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Teknopark; Çanakkale’de en çok önemsenen sanayi stratejilerinden Ar-Ge ve Yenilikçiliğin geliştirilmesinde önemli bir role sahip. Bizlerin bu topraklar üzerinde bir hayali var ve eminim sizlerin de hayalini kurduğu bir Çanakkale var. Hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz. 2019 yılı içerinde şehrimizin genelinde 176 km asfalt, 100 bin m2 den fazla parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki projenin toplam maliyeti 25 milyon TL. Daha hayal bile edilemeyen birçok yatırım ve projeyi şehrimize taşıyacağız.

“Yerel Hizmette, Belediye Başkanlığında Gündem Polemik Değil, Hizmet Olmalı”

Söz konusu hemşehrilerimize, kadim şehrimize hizmetse siyasi farklılıklar ortadan kalkmalı. CHP’li Belediyeler olsun, İYİ Parti’li Belediyeler olsun, gelen taleplerde hiçbir zaman desteğimizi esirgemedik. Kapımız her zaman sonuna kadar açık oldu. Kadirşinas hemşehrilerimiz için parti ayrımı gözetmedik. Bakınız, hepimiz bu toprakların insanıyız. Şu anda aynı masanın etrafındayız. Yarın görevlerimiz bittiğinde bugün yaptıklarımızla hatırlanacağız.

Üslubumuz, tavrımız, duruşumuz; bu topraklarda karşılık bulan bir üslup olmalı. Çanakkale’mizin geleceği, ilçelerimizin talepleri siyasetin ve şahsi hesapların üzerindedir. Yerel hizmette, belediye başkanlığında gündem polemik değil, hizmet olmalı. Şehri ideolojik kavgalara hapsetmeyelim. Haksızlık, yanlış, hakaret kimden gelirse gelsin, hep birlikte tepki göstermeliyiz.

Bu toplantı ile tüm ilçelerimizi tek tek değerlendirerek, sorunları masaya yatırıp çözüm bulmaya çalıştık. Verimli bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Belediye Meclislerinde siyasi polemiklerden, tartışmalardan uzak, hizmetlerin konuşulduğu bir toplantı olması temennimizdir. Kurumlar arası diyalogun artırılması olumlu bir atmosfer oluşturacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü, Gıda OSB, Troya Müzesi, Troas Yolu, Çanakkale Teknopark gibi büyük vizyon projeler AK Parti’nin değil, hepimizin değeri. Dolayısıyla bu projelere sahip çıkmak, çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak da faydalı olacaktır.”

Toplantıya katılan belediye başkanları da toplantının çok kıymetli olduğunu, zaman zaman bir araya gelmek gerektiğinin önemini vurgulayarak şikayetlerini dile getirdiler.

Toplantıya CHP’li Belediye Başkanlarından Merkez İlçe Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Canyılmaz, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ile AK Partili Belediye Başkanlarından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Göktürk katıldı.Haber Merkezi