DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Icisleri Bakanllığı tarafından , 11/08/2020 Salı günü, “Sağlık için Hepimiz icin” mottosu ile,tüm yurt genelinde, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahcesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, sehir içi ve şehirlerarası toplu ulasim araçları, ticari taksiler, taksi duraklari, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yasam alanlarini (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak sekilde, pandemi kurallarina uyulup uyulmadigi ile ilgili kapsamlı denetimler yapıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN