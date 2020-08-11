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Köylerdeki Eksik Çöp Konteynerleri Tamamlanıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü köylerdeki eksik konteynerları n belirtilmesi üzerine 60 adet çöp konteynerlarını teslim aldığını duyurdu.Sürücü; “Muhtarlarımızın bir talebini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz
Muhtarlarımızın geçtiğimiz ay Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında eksik konteynerler olduğunu belirtmesi neticesinde yaptığımız girişimlerle toplamda 60 adet çöp konteynerlarını teslim almış bulunmaktayız.
Köylerimize dağıtımını en kısa sürede tamamlayarak köylülerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.”dedi.Haber:Hilal GEZER 

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