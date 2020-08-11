Sosyal Medya Rezaleti..!

CHP İlçe Başkanlığının açıklaması;

“Dün yine bir sosyal medya fenomeni (!)düşüncesizce bir hareketle ortalığı karıştırmaya çalıştı.

Ak Parti’nin Vakıfbank önünde açtığı Ak Parti’ye üye kayıt standının çevresindeki lokanta ve kasaplardan atık almaya gelmesini fırsat bilerek, çöp kamyonunun videosunu çekip paylaşması sonunda, bir kez daha sosyal medyadaki fırsatçıların kimler olduğunu ortaya koydu.

Hergün aynı saatte, aynı yerde duran çöp kamyonunun 5 dakikalık duruşunu, Ak Parti standını sabote eder gibi göstermeye çalışmasına en güzel cevabı orada bulunan esnaflar verdi.“Kamyon geldi ve 15 dakika bile durmadan çevredeki kasap, lokantaların çöplerini alıp gitti.Buradaki çalışmaları engellediğine tanık olmadık ”dediler.

Ak Parti İlçe Başkanlığı’nın açıklaması;

Gazetemiz Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün, sosyal medya da daha sonra bu konuyu kendisinin çekerek yayınladığını öğrenince yaptığımız görüşmede, aracın boş olduğunu, görevlilerin aracı terk ettiklerini ve aracı burada 30 dakika beklettiklerini söyledi.

Bu konuda kim bu terbiyesizliği yaptıysa bunu CHP liler bulacak ve çıkaracak dedi.

Bu konuda görüştüğümüz CHP İlçe Başkanı da , “Böyle birşey tarafımızdan asla yapılmaz bu konuda gerekli araştırmaları yapacağız.”dedi. Haber Merkezi