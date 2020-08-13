SOSYAL MEDYANIN REZALETLERİ BİTMİYOR’

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kıyameti kopartılan bir haber, aynı şekilde gazetemizde gönderilerek yayınlanılması istenmişti.

Bu haberi araştıran gazetemiz muhabirleri adı geçen türbenin bulunduğu yerde çok yakın zamana kadar burada bir türbe bulunmadığı, daha sonra Vakıflar Müdürlüğü ‘nde de böyle bir zata ait kabir bulunmadığı öğrenildi.Çevrede ve Kaptanlar Sokakta onyıllardır oturanlarında böyle bir kabir görmedikleri tespit edildi.

Buradaki boş bahçenin bitişik ev sahiplerince vakıflardan bahçe olarak kullanılmak üzere kiralandığı öğrenildi.

Bir iddiada mezar yanına tavuk kümesi yapıldı iddiasıydı.Arkadaşlarımız onuda incelediler.Arsayı kşralayan şahsın annelerine Ankara’dan tatil için gelen kızının çocuklarına (torunlarına) pazardan 3-4 tane civciv aldığı ,tahtadan kümesin mezara çok uzak olduğu görüldü.

Belediye Zabıtasınca bir mahsur görülmeyen küçücük bir işin işte görüyorsunuz sosyal medyadaki rezaleti.

Boş aylakçı insanların öfkelerini kustuğu bir mikser oldu bu facebook artık… Haber Merkezi