CHPLİLERDEN AÇIKLAMA

Önceki gün Vakıfbank’ın önünde Ak Parti’nin üye kaydı için kurduğu standın önüne çöp arabası çekildi protestolarına kısa bir cevap geldi.

Bugüne kadar Ak Parti ile olan diyaloglarımız da aramızda hiç bir ard niyetli sorun yoktur.Önceki gün kasıtlı çekildi denilen aracın dünde, bugünde aynı yere gelip çöp alması gibi o araç aylardır, yıllardır aynı yere, aynı saatlerde gelip durmaktadır.Bundan sonra da gelecektir.

Çok ayıplıyoruz ve kınıyoruz.Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmak beyhudedir.

Burada sayın İlçe Başkanının yapacağı tek bir şey vardır.

Oradaki çevre esnafa sorsaydı, bu aracın hergün aynı yerde durup 10-15 dakikada lokanta ve kasapların çöplerini alıp gittiğini öğrenebilirlerdi.

Böylesi basit ve anlamsız işlerle ne CHP ilçenin, ne belediyenin, nede CHPlilerin saçmalıklı showlarla uğraşacak zamanları yoktur.

Gençleri, daha iyi düşünselliklere davet ediyoruz.Bu tür bir engellemenin CHP’ye hiçbirşey kazandırmayacağı bilincindeyiz.

Sizleri de aynı şekilde gerçekleri düşünüp ,araştırıp, soruşturmaya davet ediyoruz.”dediler.Haber: Caner AKŞİT