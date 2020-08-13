Milletvekili Erkek CHP’lilerle Buluştu

CHP Çanakkale Milletvekili ve CHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek geçtiğimiz haftadaki CHP Kurultayının ardından memleketi Çanakkale’ye gelerek ilçe gezilerine çıktı.Dün saat 19:00’da Pazaryeri Avcılar Kulübü bahçesinde partililerle bir araya gelen Erkek; “Gelibolulu vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, onların dertlerini dinledi.

Kurultaydaki parti meclisi seçimlerinde listeye giren Erkek Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun seçtiği CHP’nin 16 kişilik yönetim kurulu listesine de girerek, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Geçen dönemde de aynı görevi yürüten Erkek, dün Pazaryerinde bir araya geldiği vatandaşların tebriklerini kabul ederek,sorularını dinleyerek,uzun bir sohbette bulundu.

Erkek’in yarından itibaren Çanakkale ilçelerindeki gezilerini sürdüreceği bildirildi.aGazetemiz baskıya girdiği anda gelen Muharrem Erkek’le ilgili geniş detaylı bilgiyi yarınki gazetemizde bulabilirsiniz. Haber: Caner AKŞİT