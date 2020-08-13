Turan “Çanakkale’mizin büyüyen, gelişen adeta parlayan yıldızı Lapseki”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,Lapseki Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Erkan, Yönetimi ve esnaflar ile bir araya geldi. Mevcut sanayi sitelerinin fiziki olarak yetersiz kaldığını belirten esnafların yeni bir sanayi sitesi alanı taleplerini değerlendirdi. Turan; “Lapseki, doğup büyüdüğümüz yer. Çanakkale’mizin büyüyen, gelişen adeta parlayan yıldızı. İlçemiz, devam eden projelerin tamamlanmasıyla ve planlanan çalışmaların hayata geçirilmesiyle değerine değer katacak.

Lapseki’miz, “Kuş uçmaz kervan geçmez” bir yer değil. Kuş da uçuyor, yol da geçiyor, mega bir köprüye de kavuşuyor. Sadece 2019 yılında ilçemizde 16 km asfalt çalışması, 27 bin m2 ye yakın parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki projenin toplam maliyeti 2,5 milyon TL den fazla. Lapseki-Suluca-Kemiklialan arasında yer alan 8 km’lik sahil yolu projesi tamamlandığında şehrimiz ve ilçemiz yeni bir turizm rotasına kavuşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapılmaya başlanmasıyla, kısa zamanda büyük değişim ve dönüşüm yaşayan ilçemiz, köprünün tamamlanmasıyla bambaşka bir kimliğe bürünecek.

Çanakkale’miz tarım, turizm ve tarih olduğu kadar, aynı zamanda bir sanayi şehri. Sanayimizi kalkındıracak, üreticilerimizi daha uygun fiziki şartlara kavuşturacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçelerimizin öne çıkan diğer özelliklerinin yanında sanayisinin de gelişmesi arzumuzdur. Bundan hareketle, Çanakkale’deki mevcut OSB’yi büyütüyoruz. En kısa zamanda Eceabat Sanayi Sitesi’nin ve Ezine Sanayi Sitesi’nin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Lapseki’mizi de büyütmek, sanayisini güçlendirmek istiyoruz. Bu yatırımlardan ve projelerden tüm esnaflarımız, üreticilerimiz ve sanayicilerimiz istifade edecek.”dedi.