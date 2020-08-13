GÜNCEL HABERLER 

Güneyli Köyü’nde Su Hatları Oluşturulmaya Devam Ediliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; Güneyli köyünde çeşitli ebatlardaki yüksek yoğunluklu HDPE (Polietilen) borularla yeni su hatları oluşturmaya devam ediyor. Site ve kooperatiflerde gerçekleştirilen çalışmaların ardından köy merkezindeki halkın bireysel abonelik taleplerini de karşılayarak çalışmaları hız kesmeden sürdürüleceği bildirildi.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Yazalım Mı, Yazmayalım Mı?

buyukzafer 0

Pazarlara Komşu Esnaflar Gelebilecek!

buyukzafer 0

AYÇİÇEKLERİ TARLALARI SÜSLEDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.