Güneyli Köyü’nde Su Hatları Oluşturulmaya Devam Ediliyor

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; Güneyli köyünde çeşitli ebatlardaki yüksek yoğunluklu HDPE (Polietilen) borularla yeni su hatları oluşturmaya devam ediyor. Site ve kooperatiflerde gerçekleştirilen çalışmaların ardından köy merkezindeki halkın bireysel abonelik taleplerini de karşılayarak çalışmaları hız kesmeden sürdürüleceği bildirildi.

Haber: Caner AKŞİT