TURAN “KALKINMA BİRLİKTE OLUR,KARDEŞLİK BİRLİKTE OLUR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç Koşuburnu Köyü’nde düzenlenen Domates Hasadı Şenliğine katılarak çiftçilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi ve Çanakkale’nin vizyonunu teşkil eden projeleri hayata geçirmek için gayret ettiklerini belirten Turan, “Ülkemizin, Çanakkale’mizin dört bir yanı bizim için birdir. Çünkü kalkınma birlikte olur. Çünkü kardeşlik birlikte olur.” dedi.

Pandemi sürecinde Türkiye’nin iyi bir yönetim sergilediğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Sözde gelişmiş ülkeler, huzurevlerindeki KOVİD-19’a yakalananları sırf yaşlı diye kaderine terk ederken, ülkemiz hastayla birlikte temas ettiği herkesin peşine düşerek sağlık alanında örnek bir yönetim sergiledi. Aldığımız güçlü önlemler sayesinde Türkiye, pandemiden en az etkilenen ülkeler arasına girdi. Ekonomimiz yeniden bir ivme yakalamaya başladı. OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundayız. Sosyal ve ekonomik desteklerimizle çiftçilerimizin, üreticilerimizin, sanayicilerimizin, esnaflarımızın ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bugüne kadar yapılan sosyal ve ekonomik desteklerin toplamı 200 milyar liranın çok üzerinde. Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelen yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu erteledik. Toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek Kurban Bayramı öncesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırıldı.” şeklinde konuştu.

Çanakkale’nin tarım, turizm, tarih ve doğa gibi birçok güzelliğe bir arada sahip olduğunu ifade eden Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Çanakkale’miz, hayata geçirilen projelerle, ülkemizin önemli cazibe merkezleri arasında yer almaya başladı. Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, yüz yılın rüyasıydı. Yarısı bitti, tamamlanması ile bölgemiz tam anlamıyla bir üretim ve ihracat merkezi haline gelecek, bölgenin kaderi değişecek. Bir Türkiye projesi olan Gıda OSB ile Çanakkale’miz, tarımsal üretimini geliştirecek, tarımda fark oluşturacak. Bu projenin tam anlamıyla hayata geçmesiyle şehrimizin ekonomisi büyük ilerleme sağlayacak. Bayramiç ilçemiz de tarihiyle, değerleriyle cennet vatanımızın göz bebeğidir. Mehmet Akif Müze Evi, yeni yapılan okullar, tarım alanında ortaya koyulan bölgesel çalışmalarla ülke çapında adından söz ettiren özel bir ilçe. Mehmet Akif gibi bir kalemi, bir istiklal aşığını yetiştirmiş olmanın gururunu Bayramiçliler her zaman taşıyacaktır. 110 tarım ürününde iddialıyız. Ezine peyniri, Bayramiç beyazı gibi Çanakkale domatesi de bir markadır. Yeni projelerimizi büyük bir heyecanla hayata geçireceğiz. En kısa zamanda Ayvacık’ta jeotermal enerjiyi kullanmaya başlayarak seracılığı artıracağız. Koşuburnu köyümüzün gölet talebi olduğunu biliyoruz. Daha önce gölet alanı için önerilen zeminde aks yerinde kitlesel aktif heyelanlar gözlemlendiği ve jeolojik yönden uygun olmadığı gibi teknik sebeplerden dolayı yapılamamıştı. Şimdi başka alanlarda veya köyümüze yakın yerlerde gölet için uygun bir alan bulunması için çalışmalarımıza başlayacağız. Emeği ve alın terini toprakla buluşturan Koşuburnulu hemşehrilerimize bu güzel şenlik dolayısıyla teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.