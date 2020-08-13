Özacar ve İl Genel Meclis Üyelerinden İl Genel Meclis Başkanına Ziyaret

Belediye Başkanı Özacar ve İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren’i makamında ziyaret ettiler. Gelibolu İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ile Av.Güneş Pehlivan’ın eşlik ettiği ziyarette Gelibolu Belediyesini ilgilendiren konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN