TOMOGRAFİ CİHAZI HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde kurulumu tamamlanan ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan sızdırmazlık raporunu olan Tomografi cihazı hastalara hizmet vermeye başladı.Hastalarımıza acilden ve poliklinikten istemler yapıldıktan sonra çekim gerçekleşecek dvd veya cd içinde görüntüler verilecek.Raporlar okunduktan sonra hastaların cep telefonuna bilgi mesajı gidecek kişi ister e nabızdan isterse doktorundan gerekli bilgilerini alacak.

Tomografi cihazının hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşların diğer sağlık kuruluşlarına sevkine gerek kalmayacak ve ilçemizde daha nitelikli yerinde görüntüleme ve sağlık hizmetinin verilmesi sağlanacak. Acil ve tarvmatik vakalarının teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olup, kurulan bu cihazla birlikte ilçemizde sağlık hizmeti veren hastanenin kapasitesini ve niteliğini yükseltildi.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücünün sosyal medya hesabından verdiği bu müjdeli haberde aynı zamanda ; “Sağlık Bakanlığı nezdinde girişim ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Grupbaşkanvekilimiz Sn. Bülent Turan’a Milletvekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu’na ve İl Başkanımız Sn. Naim Makas’a şükranlarımızı sunuyoruz.”mesajını verdi.

Haber: Ali GEZER