Turan“Ezine’miz sadece Çanakkale’mizde değil, tüm ülkemizde sahip olduğu değerlerle bilinen bir ilçe haline gelmiştir”

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan hafta sonu Ezine’deydi.Turan; “En eski şehir medeniyetine sahip yerlerden biri olan, tarihiyle, tarımıyla, zeytiniyle, peyniriyle, sanayisiyle bir marka haline gelen Ezine’mizdeydik.İlçemizde esnaflarımızı ziyaret ederek pandemi sürecinde esnaflarımıza yönelik desteklerimizi konuştuk, taleplerini istişare ettik. Ardından esnaflarımızla ve hemşehrilerimizle çay içerek sohbet ettik.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine Belediye Başkanımız Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Ezine, Ayvacık, Bozcaada ve Bayramiç İlçe Başkanlarımızla, Geyikli ve Küçükkuyu Belde Başkanlarımızla bir araya gelerek faaliyetlerini değerlendirdik.

İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde esnaflarımızı, işletmelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı korumak için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Ekonomimizin yeniden bir ivme yakaladığı bu süreçte, ülkemiz adına yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız.

Ezine’miz sadece Çanakkale’mizde değil, tüm ülkemizde sahip olduğu değerlerle bilinen bir ilçe haline gelmiştir. Geyikli’miz; Ege kıyılarının turizm cennetlerinden biri, Kaz Dağlarının denize açılan kapısı. Aynı zamanda Bozcaada’ya açılan turizm kapısı. Ezine, sanayi alanında son dönemde ciddi gelişmeler gösterdi. Sahip olduğu potansiyeliyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Tarım, hayvancılık ve turizm alanında ciddi yatırımları olan ilçemiz ülkemizin önemli markalarına da ev sahipliği yapıyor. Sadece 2019 yılında ilçemizde 14 km asfalt, 5 bin m² ye yakın parke taşı döşemesi yaptık. Her iki çalışmanın toplam 800 bin TL’ye yakın bir maliyeti var. Global bir proje olan Gıda OSB ve Küçükkuyu Tünelleri gibi büyük projelerin tamamlanmasıyla bölgeye olan talep hiç şüphesiz daha da artacak. Ezine Sanayi Sitesi’nin temel atma törenini de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Yine pandemi sürecinde Ezine-Ayvacık sınırlarında bulunan 8 köyümüzün iletişim sorununu çözecek baz istasyonu çalışmalarının da sonuna geldik. Büyük bir koordinasyonuyla ilçemiz daha da gelişmeye devam edecek. Haber Merkezi