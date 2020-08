İLÂN-I HARP İLAN EDER GİBİ DEĞİL,İLÂN-I AŞK EDER GİBİ HABER SUNMAK !…

Kaybettiğimiz Turhan Erdemgil’in anısına*…

Anlatmazsam olmaz!..

Kısaca TRT olarak anılan özerk, anayasal bir devlet

yayın kurumu oluşturulmuş.

Radyoları var ama televizyonu yok.

İleri görüşlü yasa yapıcı nasıl olsa gelir diye

adını önceden vermiş.

Bir de sınav açmış. Radyodan ilan etmiş.

Programcı, spiker, araştırmacı yetiştirmek üzere

sınavla eleman arıyormuş.

*

Duyan koşmuş…Binlerce genç test sınavında…

Kazananların listeleri asılmış Radyoevi kapısına.

*

Spiker adayları için sırada bir de ses sınavı var.

Sesine, Türkçesine güvenen çok sayıda aday adayı

teker teker stüdyoya girip, çıkıyor.

Kiminin yüzünde güller açıyor,

belli ki verilen metni pürüzsüz okumuş,

Kiminin yüzü Perşembe pazarı;

heyecandan kekelemiş, teklemiş,

süngüsü düşmüş nefer gibi…

*

Fuayede bekleyen adaylar, sınavdan çıkanın etrafını alıyor

“Ne sordular ? Ne okuttular? Haber mi, program mı?

Zor muydu, içinde yabancı kelime var mıydı ?

Çıkan alı al moru mor yanıt vermeye çalışıyor.

Bildiğimiz sözlü sınav kapısı!..

Kimsenin ses sınavında değerlendirme nasıl yapılır,

ölçütleri nedir; bildiği yok !

*

Kazananların listesi Ankara Radyosu kapısına asılıyor.

Kulaktan kulağa duyulmuş bir anda.

Kapıda hüzün ve sevinç dalgası birbirine karışıyor. ***

Ses sınavını geçenler kursa katılıyor.

yedi erkek, on genç kız.

Çoğu üniversitede öğrenci.

Eğitim akşam saatlerinde.

Ankara’nın o soğuk gecelerinde üç ay

Radyoevi’nin yolunu aşındıracaklar.

Eğiticiler Ankara Devlet Konservatuarıyla

radyo görevlileri…

Turgut Özakman, Nurettin Sevin, Yılmaz Tok,

Suat Taşer, Ferit Ruşen Kam, Faruk Yener…

*

Adaylar mikrofon denilen büyülü dünyayı keşfediyor

adım adım; her söyleneni not alıyor, dikkatle dinliyor…

Yerleşik hataları düzelmek meğer ne kadar zormuş !..

Adaylar rakip olduklarının bilincinde;

Birbirleriyle samimiler ama, temkinliler de…

Diksiyon eleştirileri başlıyor bir süre sonra…

Senin e’lerin biraz açık, okuma tempon hızlı,

O ‘a’ sesi kalın değil ince olacak,

dinleyici nasıl okunur, dinliyici mi, yoksa dinniyici mi,biraz daha Osmanlıca sözcükleri çalış!…

*

Kurs sona erdi. Yine sınav…

Adaylar elden geldiğince dilini, konuşmasını düzeltti.

Bu sınav yolun sonu; hayat memat meselesi.

Heyecan dorukta..

Sözlü sınav kapısı görüntüsü önceki gibi.

Kazandım diye çıkan yok doğal olarak…

İçeride kaç dakika kalındığı bir ölçüt sanki.

Çok metin seslendirenler şanslıymış gibi bir hava var.

*

Sonuçlar yine Radyoevinin kapısına asıldı.

Liste kısa. Dört erkek; Turhan Erdemgil, Aycan Giritlioğlu, Çetin Çaki, Erkan Oyal.

Dört kadın; Aytaç Kardüz, Sevinç Yemişçi, Cemile Kutgün, Elçin Temel…Kazananları mülakat bekliyor.

Radyo Müdürü Oğuz Yılmaz Hiçyılmaz

makam odasında adaylarla konuşacak.

Hayır konuşmayacak; onları gram gram tartacak!..

Mülakat da zorlu geçti, ama kazasız belasız atlatıldı.

Artık radyocu oldular denilebilir.

Hayal dünyasındalar sanki.

Ama sevinmeleri için henüz erken.

Çünkü altı ay boyunca mikrofon başında sınanacaklar.

‘İyi spiker on yılda yetişir’ diye

radyoculukta klişe bir deyim var .

Demek önlerinde daha zaman var.

*

Atamalar yapılmadan önce hastane raporu gerekliymiş.

Erkekler topluca gidiyor Numune Hastanesi’ne…

Dahiliye, hariciye derken sıra asabiyecide.

Asabiyeci “Demek spiker olacaksınız…

Stresli iş. Bakalım hazır mısınız“ diyor.

Ters davranışlarla sinirimizle oynadığı yetmezmiş gibi

Bir de anadan üryan soyunmamızı istiyor.

Bu adamın aklından yana zoru olmalı.

Adaylar tereddüt ediyor soyunmakta, biri hariç.

O Turhan Erdemgil. Asker. Hemen soyunuyor.

Şaşırıyor diğerleri.

Belki laf olsun diye söylemiştir o sözü doktor.

Ama Turhan birden donunu indirince, durum değişiyor.

Utana sıkıla herkes isteğe boyun eğiyor.

Tuhaf bir muayene ve stres kontrolü!..

Neyse uzatmayalım muayeneden yüz akıyla çıkıp,

sağlam raporlarını alıyorlar.

*

Doktorun soyunun direktifini hemen yerine getiren

Turhan komutları yerine getirmeye çok yatkın.

Tartışmadan, düşünmeden söyleneni hemen yerine getiriyor.

21 Şubat darbesine katılmış bir tank teğmeni.

Kursta da zaten hep en önde, hocalara en yakın o.

Erkekler arasında en uzun boylu, en yapılı olan da..

Kim sorsa “nasılsın” diye..

Cevabı her zaman aynı… “Fişek… Fişek”…

*

Başspiker Yılmaz Tok, Gökçen Solok, Zafer Cilasun ve Esen Ünür dışında tüm spikerler kadın.

Müberra Yetkin, Demet Tantuğ, Elif Hazin Güran, Ülkü Ecer, Günseli Akol, Muazzez Gözaydın.

Hepsi birer efsane yenilerin gözünde.

Stüdyonun kapısının yanındaki panoda kırmızı ışık yanması“Yayın var” demeye geliyor…

Yeni sesler canlı yayında kısa anonslar yaparak,

stüdyo yaşamına alışıyor.

Her anonstan sonra aynı soru soruluyor;

“Nasıldım; sesim iyi miydi, soluğum mikrofona çıktı mı ?

*

Genç erkek seslerinden biri Müberra Yetkin’le nöbette.

Saat sekiz. Az önce peynirli pide yenmiş stüdyo aralığında.

Ödenen yemek parasının üstü madeni kuruşlar nedense anons masasının üzerinde üst üste dizilmiş.

Yayınlanan program bitti. Müberra reklam spotlarını okuyacak.

Genç arkadaş da spot aralarında gonga vuracak.

Gong deyip geçmemeli.

Üstünde tavana asılı mikrofonun bulunduğu yayın masasının sağ tarafında sarı madenden yapılmış gong ve topuzu stüdyonun önemli demirbaşı.

Gonga vurmak da kolay bir iş değil.

Tam ortasına vurmak gerekir ki sesi iyi tınlasın.

Ölçü kaçırılırsa devrilip gitmesi işten değil.

İlk spotu okundu ve baş işareti ‘vur’ dedi.

Genç arkadaşın elinde gonga yönelen tokmak, önce

Masa üsütndeki dizilmiş madeni para setini devirdi;

paralar tınlayarak masadan yere saçılırken

gong sesi para sesine karıştı.

Müberra gülme krizine girdi.

Genç arkadaş şaşkın, elinde tokmakla donup kaldı.

Stüdyodaki her davranış, ağızdan çıkan her ses bir ders…

*

Zaman çabuk akıyor. Birkaç ay geçti aradan…

Turgut Özakman, bir gün erkek spikerleri çağırdı

program müdürünün odasına.

Önemli olmalı böyle toplu bir çağrı…

“Haber bültenlerini yarın sabahtan başlayarak

sizler okuyacaksınız” dedi.

Önce bir hayret, sevinç, sonra başlar önüne eğildi.

Sorumluluk. Canlı haber… Vay başımıza gelen…

Devam etti Turgut Özakman…

“Sabah 7.30 Haber Bülteni Turhan Erdemgil,

13.00 Haberleri Çetin Çeki

19.00 Haberleri Erkan Oyal

23.00 Haberleri Aycan Giritlioğlu”.

Turhan yine başı çekmiş. İlk fedai…

“Baş üstüne müdürüm. Yüzünüzü kara çıkarmayacağız” diyor güvenle.

*

Ertesi sabah, saat 7.30.

“Burası Türkiye Radyoları. TRT Haber Merkezi’nin hazırladığı haber bültenini sunuyoruz.

Spikeriniz Turhan Erdemgil”

Kulak kesiliyor diğerleri…

Turhan sabah haberini okudu mu, okudu.

Birkaç tekleme olsa da fena değil.

Cümle vurguları biraz abartılı mı ne ?

Bir de fazla yüksek tonda okudu sanki…

Sesine vuran sonsuz heyecan o kadar açık ki…

Sorulsa “neler okudun” diye,

belli ki cevap verecek halde değil…

*

Saat 9.00. Erkek spikerleri topladı yine Özakman.

Tane tane konuşuyor, biraz rahatsız…

“Sana söylüyorum Turhan ve hepinize…

İlan-ı harp eder gibi değil, ilan-ı aşk eder gibi

okuyacaksın şu haberleri.

Burası kışla değil..

Haber özetleri tekmil verir gibi okunmaz”.

1964 yılı baharında yaşları on dokuz ya da yirmi iki olan

O dört genç ne hissetti acaba

Burası “Türkiye Radyoları” deyince ?

Haberleri sunarken…

Yürekleri kanatlanmış mıdır ?

Bir uçtan diğer uca uçmuş, yurdu dolaşmış mıdır ?

Yoksul ya da varsıl ve yorgun şehirlerin,

unutulmuş köy evlerindeki yer sofrasında

aynı tencereye kaşık sallayan insanların,

dağda sürüsünü otlatan çobanın,

nöbet tutan askerin yalnızlığını dindirdiğini,

onları kucakladıklarını düşünmüşler midir ?

İçten içe sevinmiş, gurur duymuşlar mıdır ?

Çünkü radyo kocaman bir dünyadır;

Sesleri evrene taşıyan…

O ’64 kuşağı radyocular Turhan Erdemgil’in kaybıyla

bir daha eksildi.

Zafer, Çetin, Turhan; güzel insanlar

Seslerini boşluğa salıp, kanatlanıp gittiler.

Kalanlara selam olsun.Konuk Yazar: Erkan OYAL