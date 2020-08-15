Çakır Ailesi’nin Acı Günü

İlçemizde 1970 yıllarıında inşaat demircisi olarak çalışan, ilçemizde evlenen ve o günden beri aynı işi yapan Yunus Çakır önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazetemiz olarak Yunus Çakır’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.Haber: Ali GEZER