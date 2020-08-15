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Çakır Ailesi’nin Acı Günü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde 1970 yıllarıında inşaat demircisi olarak çalışan, ilçemizde evlenen ve o günden beri aynı işi yapan Yunus Çakır önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gazetemiz olarak Yunus Çakır’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.Haber: Ali GEZER

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