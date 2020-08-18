TURAN “TAHAYYÜL ETTİKLERİ TÜRKİYE’Yİ BULAMAYACAKLAR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve İl Yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıda pandemi, teşkilat, saha ve üye çalışmaları, kongre hazırlık süreci değerlendirildi. Teşkilatlarının sahadaki en büyük güçleri olduğunu belirten Turan, “Teşkilatlarımız, elimizi her alanda güçlendiriyor. Teşkilatımız güçlü olduğu için sorunları aşıyoruz. Önümüzde üç yıl seçim olmaması, genelde ve yereldeki uyumla sağlanan istikrar, Çanakkale’miz ve ülkemiz için önemli bir hizmet döneminin kapısını açmıştır. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz teşkilatlarımızın yenilenmesi, İl ve İlçe Yönetimlerimiz, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız arasındaki güçlü koordinasyonla Çanakkale’mizi her alanda daha da büyütmek için gayret edeceğiz.” dedi.

“Tahayyül Ettikleri Türkiye’yi Bulamayacaklar”

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın medyaya düşen açıklamalarının sorulması üzerine şunları söyledi; “Joe Biden’ın küstah konuşmasıyla ilgili açıklamamızı yaptık. Tahayyül ettikleri Türkiye’yi bulamayacaklar. Adi senaryoların artık bu topraklarda bir karşılığı yok. Sayın Erdoğan liderliğindeki dizayn edilemeyen, milli iradenin hakim olduğu Türkiye’ye alışacaklar. Ancak ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu’nun Biden’ın söz konusu muhalefetle iş birliği önerisine tepki göstermek yerine Sayın Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı ve İletişim Başkanımızı hedef alması kendisi adına tam bir acizlik. “Atatürk’ün partisiyiz” diye ortada gezen Sayın Kılıçdaroğlu’na yakışan skandal açıklamaların sahibi Joe Biden’a tepki göstermesi, ‘Biz sizin piyonunuz değiliz’ demesiydi. Açıklamasında Joe Biden’ın adını anmayan Kılıçdaroğlu partisinin kurultayında ‘İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız’ demişti. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlarımız’ dedikleri ifşa olmaya başladı. Aslında CHP Genel Başkanının kasetle değişmesi, 15 Temmuz Hain FETÖ Darbe Girişimi, Gezi Parkı Olayları gibi süreçlerin hepsi bize nasıl bir tezgah olduğunu da gösteriyor. Görüyoruz ki kimler kimlerle beraber.”