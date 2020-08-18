İSKENDEROĞLU, GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZI ADAYLARINI ZİYARET ETTİ

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında Çanakkale’den 480 genç, uygulama sınavına girdi. AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, parti yöneticileri ile birlikte sınava giren gençleri ziyaret ederek başarılar diledi. Sınavda başarılı olan 160 kişi, 3 yıl boyunca uzay, havacılık, tasarım, enerji, nanoteknoloji, kodlama gibi 12 farklı alanda eğitim alacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Deneyap Projesi’nde yer almak isteyen öğrenciler, uygulamalı sınava girdi. 18 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınava, Çanakkale’de 480 kişi katıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve il yöneticileri ile birlikte geleceğin teknoloji yıldızı adaylarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak. Geleceğin teknoloji yıldızları arasında Çanakkaleli gençlerin de yer almasının kendilerini son derece mutlu edeceğini söyleyen Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Cumhurbaşkanlığınca başlatılan deneyap atölyelerinin ilk etabında Çanakkale’nin de yer alması, yapılan sınava gençlerimizin de büyük ilgi göstermesi bizi mutlu etti. İnşallah Çanakkaleli gençlerimiz, gelecekte yerli ve milli teknolojilerimizin gelişiminde söz sahibi olacak. Hem ilimizden bu sınava katılım gösteren gençlerimizi hem de diğer şehirlerdeki teknoloji yıldızı adaylarımızı tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum.” dedi.Haber Merkezi