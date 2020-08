Biraz Nostalji Yapalım Dedik

Geçtiğimiz hafta Cuma günü mahalle arkadaşım, değerli kardeşim TRT’nin efsane sesi Erkan Oyal, facebook’ta bir arkadaşı ile olan anılarını paylaşırken yazdığı yazının başlığınıöyle güzel atmışki, yazıyı sonuna kadar okumadan bırakamadım.

Yazarken, okuyucuyu etkileyecek başlığı “Cuk oturtmak!” her babayiğidin işi değildir.

Yazıyı sonuna kadar okuduktan sonra yazının altına şunu yazdım

“Sevgili Erkan, iznin olursa bu yazıyı yayınlamak istiyorum çok hoşuma gitti” dedim.

İki saat sonra dönmüş her zamanki kibarlığı ile, “Evet Recepciğim, tabi yazabilirsin sakıncası yok, teşekkür ederim.” demiş.

Ben de editörümüz Seda Hanıma telefonumu uzatarak bu yazıyı yayınlayınız dedim.Cuma günü saat 17:00 idi.Seda Hanım bana ;

“Abi yerimiz yok yarın yazsak olur mu..? dedi.

Elbette daha iyi olur.Pazartesi günü okuyucu daha çok.Cumartesi resmi yerlerde kapalı çok iyi olur dedim.Yazı Cumartesi günü yazıldı ve gazeteye konuldu.Bizde pazar gazete yayınlanması olmadığı için, arkadaşlarımızın pazar günü izin günleri olduğuından, çok önemli bir program yoksa ya da olağanüstü bir olay yoksa Pazartesi gazetesi Cumartesi gece basılır.

Pazar günü hanımla Çanakkale’ye gitmiştik.O işlerini takip ederken ben de Çanakkale Parkı’nda 40-45 dakika bekleyeyim dedim.Telefonum çaldı bizim acar muhabir Ali; “Abi bir tane Sözcü gazetesi al da bak” dedi.

Hayırdır Ali ne var ki…?

Bizim dün bastığımız yazının aynını Uğur Dündar yazmış!

Nasıl yani..?

Nasıl olacak aynı başlık, aynı yazı.

Yalnız o Erkan Bey’in yazdığı yazıyı kendi adıyla köşesinde yayınlamış.”dedi.

Az ilerde gazete satan dükkanı bulup, bir gazete aldım.Evet, Uğur Dündar ‘da bizim bir gün evvel bastığımız yazıyı aynen koymuş.

Belli ki o da bizim gibi sosyal medya da okuduktan sonra beğenmiş ve bizden sonra yazmasına rağmen bizden önce yayınlamış.

Uğur Dündar bu. Şanslı çocuktur.1960’lı yılların yarısından sonra gazete ve televizyonlarda yaptığı programlarla Dündar’ı tebrik ederim.

Ben 1962 -1966 ‘ya kadar Akşam’da yazarken o da bu mesleğe sanırım o yıllarda başlamıştı.

Aynı yılların jenarasyonu sayılırız.Erkan’ın sosyal medyada yayınlanan bu vefalı, dostluk dolu güzel anılarını o da benim gibi aynı zevkle ve aynı tadla okumuş ki ikimizde aynı anda yazmışız.

1960’lı yılların gençlerinin değerlerinin ne kadar güzelliklerle dolu olduğunu,içerdiği anlamlarının güzelliğini,birbirlerine nedenli saygı ve sevgiyle bağlı oluşlarının tadını birlikte almamıza neden oldu .

Evet;

“İlan- ı harb eder gibi değil, ilan-ı aşk eder gibi” okurdu bu jenarasyon haberleri…

İlk anons, ilk yayınlanan yazı ,ilk yayınlanan röportaj ,yürekleri kanatlayarak, uçarcasına defalarca okunurdu. Spikerlerin ilk anonsu gibi, muhabirler de ilk haberleri çıktığında o gazeteyi defalarca okurdular.

Tıpkı genç spikerlerin dünkü yazıda anlatılan heyecanları gibi yaşanır iletişimcilik mesleği.

Bizi 1960’lı yıllara götürdüğün için bende sevgili Erkan, teşekkür ediyorum sana.

İlk röportajım 1964’te Akşam Gazetesi’nde “Kar Altında Yaşayanlar” yayınlandığında sevinçten ağlamıştım.1963’te Kırkpınar’da çöken tribünün 15 saniyelik fotoğraflarını tek çeken gazeteci olduğum için Akşam’da spor sayfasında tam sayfa yayınlandığında dudaklarım titreyerek defalarca okumuştum.

Sonrası alıştık.O ilk heyecanlar yerini daha akıllı ve daha anlamlı heyecanlara bıraktı.

Susuzluktan yanan adam gibi, bir yudumda okuyuverdim sevgili Oyal’ın ilk heyecanlarını.

Demekki bende susamışım o günlerin heyecanlarını yaşamaya.

Gelibolu’da ilk özel radyoyu kurduğumda (Gelibolu FM) resmen kayda geçen 7.özel radyoydum.Ardından Zafer TV kurduğumuzda da Trakya ve Çanakkale Bölgesi’nin ilk özel televizyonuydu Zafer TV. Radyo ve Televizyonculuğumuz rütük koşulları ağırlaşınca son buldu.İkisini de sattık şimdi Çanakkale’de arkadaşlarımız yürütmeye çalışıyorlar.1985’te başlayan ve 35.yılını tamamlayan Trakya ve Çanakkale’nin ilk masaüstü ve ofset gazetesi olan Büyük Zafer ile halen devam eden serüvenimle gazetecilikte58.yılımı doldurdum.

Bu meslek öyle bir meslek ki ister radyocu olun, ister gazeteci olun, ister televizyoncu heyecanınız tükendiği anda bu işi yapamazsınız.

Türkiye’de iletişim işi, zor ve dikenli yolları çok olan bir iştir.Herkesin izlediği kişi olmak çok zordur.Bu meslekte asla kendinizi tüm topluma beğendiremezsiniz.Böyle biri olmak zaten bu meslekte sizi yüceltmez.

Eğer dün yazdığınız bir yazıdan, haberden, bir kitleden takdir alırken bir başka kitleden eleştri alabilirsiniz. Herkes tarafından beğeniliyorsanız, işte o zaman doğru işi yapmıyorsunuz demektir.Sadece devamlı olarak bir kısım insanlarca toplumun bir kesimiyle beğeniliyorsanız, bir kısım insanlarca da eleştiriliyorsanız, işinizi iyi yapıyorsunuz demektir.Bir başka günde de beğendiğiniz, takdir edildiğiniz topluluklar tarafından beğenilmiyorsanız, siz o zaman yandaş değilsiniz demektir.Doğruyu, güzeli arayan olmalısınız.Toplum adına iyi olan işleri iyi diye, kötü giden işleri de kötü gidiyor diye yazabilirseniz bence doğru yoldasınız.

Değişmeyen değerlerimize sahip çıkmak (vatan, millet,bayrak vb.manevi değerlerimiz) onları koruyarak bu değerlerimizi incitmeden yanlış gördüklerimizi toplum yararına eleştirel dille, eleştirmenizde yine işinizi doğru yaptığınızı gösterir .Doğru yapılanları da kutsallarımız adına doğru anlatabilmeliyiz.O zaman iyi bir yoldayız demektir.

Toplumdaki fanatiklerin sizi eleştirmelerine kulak asmayın. Onların gözleri kör, kulakları sağırdır.Demokrasi de, her şey istediğin gibi yazmak değildir.Demokrasi halkın mutluluğuna yönelik doğruları, güzellikleri yazabilmek serbestliğidir.

Demokrasi ekmek gibi, su gibidir.Gidip,bataklıktaki pis suyu içermisiniz, ya da küflenmiş ekmeğinize konan zehiri yermisiniz ? İçmediğinize, yemediğinize göre hizmet verdiğiniz toplumu da zehirlemeye hakkınız yoktur.

Gazeteciler düşüncelerinden dolayı yargılanmazlar. Yaptıkları iş kamu yararınadır.Kamunun işlerliğini bozabilecek tehlikelerden de kamuyu zehirleyecek gıdalardan da sakınmak zorundadırlar.

Genç gazeteciler kalemlerinizden, kan, kin,nefret, ihanet, bölmek, parçalamak değil;kalemlerinizden birlik, beraberlik, vatan, millet,devlet sevgisi dökülmeli.İdeolojik doktrinlerle Cumhuriyetimize, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine dinsel değerlerimize kapalı, açık saldırılar yapmadan bu vatanın üzerinde yaşayan insanlarımızı güzelliğimizin birer ayrı çiçekleri gibi görerek, koklaşmamızı bir ve beraber olmamızın önemini vurgulamalıyız.

Bu gün basınımız ne durumda derseniz..? Maalesef büyük bir bölümü birbiirni dinleyemiyor, birbirine katlanamıyor daha çok fanatizimden nemalanarak, ayrıştırıcılıktan meded umarak, kazanmayı tercih ediyorlar.

Gazetecilerin amacı çok para kazanmak olmamalı amaç, bu mozaiği parçalamadan, bu güzel vatanda nasıl birlikte yaşarız, nasıl birbirimizi severek yücelebiliriz, onu tartışmalıyız.

Son olarak tüm televizyonlara sesleniyorum,millet bu haber kanallarında her gece papağan gibi konuşan adamlardan bıktı.

Bunlarınki fikir ayrılığı filan değil. İnsanlarımızı, bölerek, parçalayarak kutsallarımıza saldırmak.

Hepsinin amacı bağlı oldukları yerlere hizmet etmek. Oysa hizmet yalnız milletedir, vatana yapılır.Lütfen artık bu yüzleri değiştirin.İnsanlığı sevgiyle birleştiren dilleri bilgiyle yeşeren kalpleri eğitecek, kişileri milletin huzuruna çıkarın , kavga eden tv’ler istenmiyor. Millet aynı dili, aynı teraneyi dır dır dır anlatan bu kavgacı adamlardan bıktı.Toplumu eğitmek değil, bunların amacı, eğitirken bilgilendirmek hiç değil, bunların amacı akşam televizyonlardan paraları ceplerine indirmek.

Giden arkadaşlarımıza rahmet ve kabir rahatlığı,kalanlarımıza sağlıklı ömürler diliyorum.Saygılarımla…