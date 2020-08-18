Otomobil al-sat yapanlar dikkat! İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme

İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Gelibolu Ticaret Odası’da yapılan değişikliği sosyal meda hesabından yayınladı.Buna göre; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da “İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini almayan işletmelerin 31 Ağustos’a kadar yetki belgesini alması gerekiyor” açıklamasında bulundu.Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020’ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3’ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak.” bilgisini verdi.Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek. Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.”

“YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE BÜROKRASİ AZALTILDI”

Düzenlemeyle yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasinin de azaltıldığına dikkati çeken Pekcan, “Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından 2 ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak.” ifadesini kullandıPekcan, daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri için yenileme başvurusu yapılması gerekmediğini, Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin artık yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacağını bildirdi.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere Ticaret Bakanlığınca hem idari para cezası uygulanacağını hem de yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini vurgulayan Pekcan, bu sayede hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN