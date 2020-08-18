Siyasilerden 17 Ağustos Mesajı

Naim Makas; ” Evlerimizin risk tespitlerini yaptıralım “

Belediye Başkanı Özacar, AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü , 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi dolayısıyla bir mesaj yayımlandı..

Sürücü mesajında; “Üzerinden 21 yıl geçse de 17 Ağustos Marmara Depremi’ni unutmadık!

Depremde yitirdiğimiz canları rahmetle anıyorum”dedi.Belediye Başkanı Özacar ; “Acısı hala yüreğimizde ve asla unutmayacağız…

17Ağustos 1999 Marmara Depreminde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.”mesajını verdi.MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür “17Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.”dedi.AK Parti İl Başkanı Naim Makas 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Makas; “ Tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim Milletimize bir daha böylesine büyük acılar yaşatmasın.” diyerek şu ifadelere yer verdi.

“Türkiye’nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Ülke olarak büyük bir yasa boğulduk, yüreğimiz yandı.Yaşadığımız tarifsiz acıların bir daha yaşanmaması, hiçbir depremde, hiçbir doğal afette vatandaşlarımızın can kaybı yaşamasını, annelerimizin ağlamasını, hiçbir evladımızın öksüz, yetim kalmasını istemiyoruz. Evlerimizin risk tespitlerini yaptıralım devlet millet işbirliği ile deprem dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirelim.

Buradan 17 Ağustos’un yıl dönümünde vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum.Evlerimizin risk tespitlerini yaptıralım.Devlet millet işbirliği ile deprem dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirelim.”Haber Merkezi



